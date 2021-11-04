Dünyanın en zenginlerinin evini soyan hırsız hala yakalanmadı

İngiltere tarihinin en büyük soygunlarından biriyle suçlanan Alfredo Lindley için insan avı sürüyor. Daha önce Sırbistan'da mahkemeye çıkan ancak salıverilen Lindley'in ünlü isimlerin evlerinde milyon dolarlık soygun gerçekleştirdiğine inanılıyor.

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İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC tarafından yürütülen bir soruşturma, İngiltere tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biriyle suçlanan Alfredo Lindley için Avrupa’da insan avının sürdüğünü tespit etti.

Alfredo Lindley’nin Aralık 2019’da, F1 varisi Tamara Ecclestone’un da aralarında olduğu üç ünlünün lüks evlerinden servet değerinde eşya, mücevher ve nakit çalmakla suçlanıyor.

İtalyan yetkililer ayrıca Lindley’i 2009’da şu anda Crystal Palace yöneticisi olan Patrick Vieira’nın evini de soymakla suçluyor.

Lindley’nin şu anda Belgrad’da olduğuna inanılıyor.

19 FARKLI TAKMA AD KULLANMIŞ

BBC tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki Peru vatandaşının İtalya’da birden fazla kimlikle 1995 yılına dayanan dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıka kaydı bulunuyor.

Son on yıl içerisinde Lindley’in, Daniel Vukoviç, Ljubomir Romanov ve Ljubomir Radosavlejic dahil olmak üzere en az 19 takma ad kullandığı belirtiliyor. Lindley, Ljubomir Romanov adı altında 27 Ağustos’ta Belgrad’da bir mahkemeye çıkarılırken, İngiltere’ye iade edilme olasılığıyla da karşı karşıya kaldı. Ancak iade Sırp makamları tarafından reddedildi ve Lindley’nin hâlâ Belgrad’da olduğuna inanılıyor.

Kaçak hırsızın, Belgrad’da şehir merkezinde bir inşaat şirketinin ortaklarından olduğu iddia ediliyor. Sırp Hükümeti tarafından verilen kimliğe göre de ev adresi Belgrad’ın bir belediyesi olan Obrenovac kasabasında.

ÜNLÜ KULÜPLERİN YÖNETİCİLERİ DE VAR

İngiltere’de yetkililer, Lindley’nin “Aralık 2019’da Kensington ve Chelsea ilçesinde işlenen bir dizi yüksek değerli hırsızlıkla ilgili olarak sorgulanmak üzere arandığını” söyledi. Aralık 2019’un ilk 13 günü boyunca, Bayan Ecclestone, Frank Lampard ve Leicester City’nin eski sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’nın batı Londra’daki evlerinden tahmini 26 milyon sterlin değerinde eşya çalındığı bildirildi.

Çalınan mücevher, saat ve değerli eşyalar ise bulunamadı… Lindley, hırsızlık suçundan iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yetkililere göre İngiltere’ye hiç geri dönmedi.

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