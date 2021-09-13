Dünyanın gözü New York’ta: Aralarında Erdoğan, Bolsonaro ve Johnson da var

Uluslararası kamuoyu gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kilitlenmiş vaziyette... Corona virüsü riskine rağmen aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı sağcı lider Bolsonaro, İtalya'nın teknokrat başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın da bulunduğu liderlerin bizzat katılma kararı gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını dolayısıyla diplomatik temasların ve kritik görüşmelerin de online ya da telefon üzerinden gerçekleştiği günümüzde gözler gelecek hafta ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na çevrildi.

Dünya liderlerinin konuşma yapacağı ve kapalı kapılar arkasında bir dizi görüşmeler gerçekleştireceği etkinliklere geri sayım başlarken, birçok ülkenin başbakan ve cumhurbaşkanı ikiye bölündü. Corona virüsü salgını dolayısıyla birçok ülke lideri New York’a gitmeme kararı alırken, birçok lider de toplantıya bizzat katılma kararı aldı.

Bu konuyu derleyen ve kapsamlı bir analiz hazırlayan New York Times gazetesi, corona virüsü salgınına rağmen birçok liderin New York’taki etkinliğe katılacağını yazdı. Gazete, salgın sebebiyle geçen yıl neredeyse tamamen sanal bir formata bürünen BM Genel Kurulu’nda bu yıl çok sayıda liderin katılmasının beklendiğini aktardı.

EN AZ 83 LİDER GELECEK

New York Times, “Bu yıl genel kurul salonunda müsait daha az koltuk bulunacak. Manhattan’daki ikonik merkez binasının aylardır sessiz kalan koridorları konuşmalar ve ayak sesleriyle yankılanacak. Diplomatik dev etkinlik geçen sene neredeyse sanal gerçekleşmişti fakat bu yıl daha fiziksel olacak” yorumunu yaptı.

Zirveye katılan bütün katılımcıların maske takmasının zorunlu olduğunu ve BM çalışanlarının aşı olma zorunluluğu bulunduğunu yazan New York Times, görevini bu hafta teslim edecek BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ın sözlerine de yer verdi. Bozkır, geçen hafta yaptığı açıklamada en az 83 liderin bu yılki etkinliğe katılacağını söylemişti.

New York Times’a katılımcıların taslak listesini veren bir BM yetkilisi ABD Başkanı Biden’ın da bizzat geleceğini ve ilk kez bu kadar büyük çaplı bir konuşma yapacağını söyledi.

“DİPLOMATLAR ENDİŞE SEBEBİ”

New York Times, “Taslak listeye göre Brezilya, Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Pakistan, Türkiye ve Venezuela’dan üst düzey isimler konuşma yapacak. Hepsinin konuşmaları ikinci hafta olacak. Çin’in konuşmasının başbakan yardımcısı tarafından yapılması planlanırken Rusya’nınkini de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirecek. İran’ın yeni cumhurbaşkanı önceden kaydedilmiş bir video göndermeyi tercih ederken, diplomatlar ülkenin yeni dışişleri bakanının etkinliğe katılmasının beklendiğini söylüyor” yorumunu yaptı.

Genel Kurul’da her delegenin sadece 5 üye hakkı olduğu belirtilirken, “Buna rağmen ülke dışından gelen yüzlerce diplomat, endişe kaynağı oluşturuyor, özellikle corona virüsünün Delta varyantı salgını riski sebebiyle” denildi.

ERDOĞAN 19-22 EYLÜL’DE ABD’DE TEMASLARDA BULUNACAK

Geçen hafta yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayının ortasında ABD’ye gideceği açıklanmıştı.

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacağı kaydedilirken New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede dünya liderlerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında bazı ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, ziyaretinde bir binanın da açılışını yapacak.

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