Duterte, şimdi de başkan yardımcılığına aday

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022'de yapılacak seçimlerde, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nin devlet başkan yardımcısı adayı olacak. Bu değiş-tokuş Rusya'daki Putin-Medvedev ilişkisini akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr

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Filipinler’de Kabine Sekreteri Karlo Nograles, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, 2022 Ulusal Seçimlerinde PDP-Laban Partisi’nin devlet başkan yardımcılığına aday olacağını belirtti.

Nograles tarafından yapılan açıklamada, Duterte’nin adaylığı kabul ederek “fedakarlık yapmayı kabul ettiği ve halkın arzusuna kulak verdiği” ifade edildi.

PDP-Laban partisinin ayrıca Duterte’nin yardımcısı Senatör Christopher “Bong” Go’yu seçimlerde devlet başkanlığına aday göstermesi bekleniyor.

Duterte, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

PUTİN-MEDVEDEV MODELİ

Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıyor. Devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı olarak seçiliyor.

Duterte’nin yeniden seçime girecek olması, akıllara Rusya modelini yani Putin-Medvedev değişimini getirdi.

Rusya’da 2008-2012 yılları arasında Dmitry Medvedev’in Devlet Başkanlığı sırasında Başbakanlık görevini Vladimir Putin üstlenmişti. “Tandemokrasi” olarak adlandırılan bu düzenleme; Putin’in bir cumhurbaşkanının iki dönem üst üste görev yapmasına ilişkin anayasal düzenlemeyi ihlal etmeden, sürekli iktidarda olabilmesine de olanak tanıyor.