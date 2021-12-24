Ekvador, Covid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

Birçok ülkede Covid aşısının zorunlu hale getirilip getirilmemesi gerektiğine ilişkin tartışmalar sürerken, Ekvador bu konuda adım attı.

Sozcu.com.tr

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Ekvador’da, artan Covid-19 vakaları nedeniyle aşı zorunlu hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu karar mevcut durum, vaka sayısındaki artış ve Omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı” dendi.

Aşı zorunluluğu, 5 yaş üstü tüm vatandaşlar için geçerli olacak. Sağlık sorunları nedeniyle aşı olması sakıncalı kişiler uygulamadan muaf tutulacak.

Ekvador Sağlık Bakanlığı 15 Aralık’ta yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez Covid-19’un bulaşma hızı yüksek Omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.

Ekvador’da pandemi sürecinde Covid-19 nedeniyle 33 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülke nüfusunun yüzde 77'si iki doz aşı oldu.

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