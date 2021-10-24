Elçi resti sonrası Avrupa’da bekleyiş sürüyor: Erdoğan ilgiyi ekonomiden uzaklaştırmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle ilgili verdiği 'sınır dışı edilsin' talimatı sonrası başta Almanya olmak üzere 10 ülkede sakin bir bekleyiş var. Ülkeler "resmi bildirim olmadan' hareket etmeme kararı alırken, Avrupa basını "Erdoğan siyasi ömrünü uzatma peşinde. Yeni çekişme konusu arıyor. İlgiyi ekonomiden uzaklaştırmak istiyor" yorumunda bulunuyor.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın adil yargılanması konusunda açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisini “istenmeyen adam“ ilan etmek için talimat verdiğini söylemesi Avrupa'da büyük şaşkınlık yarattı.

Dünkü gelişmelerden sonra Avrupa'da sağduyu hakim. Erdoğan’ın restine karşı 10 ülkeden, “Bize resmi bildirim gelene kadar harekete geçmeyeceğiz” yanıtı geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından, şu ana kadar Ankara'daki büyükelçiliğe herhangi bir bilgi gelmediğini belirtilerek “Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamalarını not ettik ve bu konuyla ilgili diğer ülkelerle görüşüyoruz açıklaması yapıldı.

Avrupa'da medya ise konuyu şu şekilde yorumluyor:

TAGESSPIEGEL: Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel adlı siyasi gazete, “Erdoğan, 10 büyükelçiyi sınır dışı ile tehdit etti. İnsan hakları aktivisti ile ilgili konuda NATO ortaklarını küçümseyici bir hareket. Erdoğan şimdi Almanya ile de karşı karşıya. Türkiye -Almanya ilişkileri yeni bir stres testinden geçiyor“ diye yazdı. Gazete, bazı Türk kökenli Alman milletvekillerinin görüşlerine de yer verdi. Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, “Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin” dedi.

DER SPIEGEL: Almanya'nın etkili siyasi dergisi Der Spiegel, konuya geniş yer verdi. Dergi, “Erdoğan'ın diplomatik çıkışı. Siyasi hayatını uzatmak için savaşıyor. Erdoğan, Alman Büyükelçi'yi de istenmeyen adam ilan etti. Bu ekonomik sıkıntılardan ilgiyi dağıtmak için bir adım. Başkaları da gelebilir” diye yazdı.

FRANKFURTER RUNDSCHAU: Konuya geniş yer ayıran siyasi gazete, “Erdoğan yeni bir çekişme konusu arıyor. Elçileri istenmeyen adam ilan etti” derken, Alman siyasilerin tepkilerine yer verdi. Gazete, “Olayın nedeninin arkasında, uzun süredir hapiste tutulan insan hakları mücadelecisi bir kişi var. Almanya ile Türkiye'nin uzun ilişkileri yeni bir sınavla karşı karşıya” diye yazdı.

DE VOLKSKRANT (Hollanda): Hollanda medyası konuya geniş yer veriyor. Hatta bazı gazeteler, Ankara'daki büyükelçilerinin çoktan ülkeyi terk etmiş olabileceğini yazdı. Ancak bu doğrulanmadı. De Volkskrant isimli gazete, “Türkiye muhtemelen Hollanda ve diğer ülkelerin büyükelçilerini sınır dışı edecek. Erdoğan'ın sözleri, sürgünün ilk adımı olacak. Hollanda, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama bekliyor“ diye yazdı.

BLICK (İsviçre): Konu sadece, söz konusu elçilerin ülkelerinde değil, Avrupa'nın her yerinde geniş haber oldu. İsviçre'nin en çok satan gazetesi Blick, “İnsan hakları ihlallerinde kriz tırmanıyor. Erdoğan, Alman elçiyi ‚istenmeyen adam‘ ilan etti. ABD ve 8 ülke daha var” diye gelişmeleri duyurdu.

DER STANDARD (Avusturya): Avusturya'nın etkin siyasi gazetesi Der Standard, “Erdoğan, NATO ortağı ülkeleri kızdırıyor. 10 elçiyi istenmeyen adam ilan ediyor. Osman Kavala'nın haksız yere tutulmasını isteyen elçilere Erdoğan sert çıktı. Ülkeler, Erdoğan'ın elçileri sınır dışı etme tehdidine karşı görüşme yapıyor” dedi.

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