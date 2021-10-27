Elçilik binasını satışa çıkardılar

İngiltere'nin Tokyo'daki büyükelçilik binasının bir kısmı, ülkenin diğer konsolosluklarına da finansal destek sunulması adına satışa çıkarıldı. Tarihi binadan elde edilen gelir ile diğer büyükelçilik binalarının iyileştirilmesi planlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere, dünyanın dört bir yanındaki diplomatik faaliyetlerini finanse etmek için ilginç bir yol izlemeye karar verdi. Buna göre, İngiltere’nin Tokyo Büyükelçiliği’nin bir kısmının satılmasına karar verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu satıştan elde edilecek gelir ile yerleşkenin bir kısmına güneş panelleri kurulması ve Hindistan’daki büyükelçilikte iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

İngiltere, büyükelçilik binasındaki satış için Japonya’nın en büyük emlak acentalarından biri olan Mitsubishi Estate ile görüştüklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bu satıştan elde edilecek gelir, Tokyo, Yeni Delhi ve daha geniş Hint-Pasifik bölgesindeki büyükelçiliklerimizi dünyanın en modern ve çevre dostu diplomatik binalarından biri haline getirmeye katkıda bulunacak” dedi.

28 bin metrekarelik büyükelçilik binası, Tokyo’nun en prestijli adreslerinden birinde bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, satışa çıkarılacak kısmın personel konaklaması için kullanılan bir bölüm olacağını söyledi. Bu, diplomatların evleri, çocukları için oyun alanı ve bir yüzme havuzu içeren yerleşkenin güney kısmı olacağı anlamına geliyor.

Elçilik, 1872’den beri bu binada bulunuyor. 1923 Kanto depreminde ciddi şekilde hasar gören bina, depreme dayanıklı Queen Anne” tarzı olarak adlandırdığı şekilde yeniden inşa edildi.

İlginizi Çekebilir ABD'nin Ankara Büyükelçisi değişiyor

İlginizi Çekebilir Büyükelçi krizi sonrası Beyaz Saray'dan Türkiye Açıklaması