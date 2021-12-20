Elon Musk, Bezos’u diline doladı: Jakuzide daha az zaman geçirmeli

Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen ve sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tesla'nın sahibi Elon Musk, ezeli rakibi olan Amazon'un kurucusu Bezos’un kendini biraz fazla ciddiye aldığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Aklına geleni sakınmadan söylemesiyle tanınan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, “Dünyanın En Zenginleri” listesindeki ezeli rakibi Jeff Bezos'la dalga geçmeye devam ediyor.

Musk, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, daha önce de sık sık takıldığı Amazon'un kurucusu Bezos'u anmayı ihmal etmedi. Elon Musk, Bezos için “Jakuzide daha az zaman geçirmeli” dedi.

Bezos'un, kendi kurduğu SpaceX'e rakip olan havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'a yeterince enerji harcamadığını söyleyen Musk, “Bazı yollarla onu Blue Origin'e daha fazla zaman harcamaya teşvik etmeye çalışıyorum, böylece daha fazla gelişme sağlayabilirler. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha çok, jakuzide daha az zaman geçirmeli” diye konuştu.

‘KENDİNİ FAZLA CİDDİYE ALIYOR’

Musk, Bezos'un mühendislik alanında yetenekli olduğunu, ama kendini biraz fazla ciddiye aldığını savundu.

Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, Space X’le imzalanan 2,9 milyar dolarlık Ay’a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla daha önce NASA’ya açtığı davayı kaybetmişti.

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