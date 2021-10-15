Emlak milyoneri Robert Durst’a cinayetten ömür boyu hapis
ABD'li emlak milyoneri Robert Durst, cinayetle yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.
ABD’li emlak milyoneri Robert Durst’ın arkadaşı Susan Berman’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Los Angeles’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme Durst’ı suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.
İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR
78 yaşındaki Durst, yer aldığı bir belgeseldeki sözleri sonrası cinayet soruşturmasına dahil olmuştu. Çekimlere ara verildiği sırada mikrofonu açık unutunca cinayeti itiraf eden Durst yakayı ele verdi.
Susan Berman, 2000 yılında Los Angeles’taki silahla vurularak öldürülmüştü. Durst’ın Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğünden şüpheleniliyor.