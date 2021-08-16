En kalabalık on ülkeden çıkan Japonya’da doğurganlığı artırmak için yeni uygulama

Japonya, ülkenin doğum oranını artırmak amacıyla memurlara, doğurganlık tedavisi alabilmeleri için yılda on güne kadar ücretli izin verecek. Plan, nüfusun 126 milyonun altına düşmesi ve Japonya'nın 1950'den beri ilk kez en kalabalık on ülke olmaktan çıkmasıyla hazırlandı.

SOZCU.COM.TR

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Ülkede yenidoğan sayısı, 2020’de yeni bir rekora imza atarak 840.832’ye düştü. Doğurganlık oranı ise nüfusu mevcut düzeyde tutmak için gereken kadın başına 2,1 çocuktan 1,34’e geriledi.

Ulusal Personel Otoritesi Başkanı Yuko Kawamoto, kamu sektörünün insiyatif alacağını, özel sektörün de aynı şeyi yapmasını beklediğini söyledi.

Bu yıl yapılan bir ankette bazı memurlar; sık doktor ziyaretleri, maliyetler ve bunları zamanlama sorununu gerekçe göstererek doğurganlık tedavisini işleriyle dengelemenin imkansız olduğunu söyledi.

Yetkililerin kadınlara sunduğu on güne kadar ücretli izin alabilme imkanından önce çalışan kadınlar, yıllık izinlerini veya hastalık izinlerini kullanmak zorundaydı. Yeni sistemle beraber artık saatlik izin alabilecekler.

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