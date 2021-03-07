Afganistan’ın bitmek bilmeyen sorunu Türkiye’de çözülecek

Yıllardır kaosun ve güvensizlik ortamının hakim olduğu Afganistan’da barış süreci için çalışmalar tekrar hız kazandı… İngiliz haber ajansı Reuters, ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad’ın Kabil, Doha ve başka ülkelerde temasta olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

1 Mayıs’ta ABD askerinin Afganistan’dan çıkması planlanırken barış görüşmeleri ile ilgili de farklı sesler duyulmaya başlandı. Katar yönetiminin barış sürecinde çok az rol oynadığını ve Afganistan’da şiddetin artmasını engellemeye yardımcı olmadığını aktaran bir diplomatik kaynak, “ABD, Doha’nın (Katar’ın başkenti) çalışmadığını düşünüyor ve bölge için alternatif bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor” açıklamasını yaptı.

BM DE DEVREYE GİREBİLİR

ABD’nin Afganistan için bir geçiş hükümeti istediği ve buna da temsilci hükümet adını vermeyi planladığını aktaran kaynaklar, ABD’nin diplomasiyi kullanarak çözüme ulaşmayı hedeflediğini öne sürdü.

Barış süreci ile ilgili bilgisi olan iki uluslararası kaynak ise Halilzad’ın Birleşmiş Milletler’in devreye girmesini istediğini aktararak bir barış konferansı düzenlenmesini istediğini dile getirdi.

TÜRKİYE DİRENÇLE KARŞILAŞABİLİR

Reuters haber ajansına konuşan iki farklı kaynak ise bu konferansın ve barış görüşmesinin Türkiye’de gerçekleşebileceğini söyledi.

Reuters bu gelişmeyi, “İki kaynak görüşmelerin Türkiye’de olmasının istendiğini söyledi fakat üçüncü kaynak Türkiye’de etkinliğin gerçekleşmesinin Batı ülkelerinden dirençle karşılaşabileceğini dile getirdi. Bu kaynak Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Özbekistan’ın da gündemde olduğunu aktardı” sözleriyle duyurdu.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump döneminde 2020 yılının Şubat ayında masaya oturan Washington ve Taliban, Afgan hükümeti ile Taliban’ın barış görüşmesi yapacağı konusunda anlaşmış ve 1 Mayıs’tan itibaren de bölgedeki yabancı güçlerin bölgeden ayrılmasına karar verilmişti.

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