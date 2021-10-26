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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan'ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. (DHA)

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Recep Tayyip Erdoğan Reuters