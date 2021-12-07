Erdoğan: Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik" ifadelerini kullandı. Katar ile 15 iş birliği anlaşması imzalandığını da duyuran Erdoğan, "Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki programı kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret ederek, bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

* Ülkemizi ve milletimizi burada şerefle temsil eden siz kahraman askerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

* Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakârca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim sizi ve güvenlik güçlerimizin tamamını her türlü kazadan, beladan, saldırıdan muhafaza eylesin.

* Sizlere tüm Türkiye’deki ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdim. 84 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir, sizin yanınızdadır. Sizler milletimizin göz bebeğisiniz. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakârlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Kahraman ordunun asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta, yedi iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” şiarıyla ülke ve dünyanın dört bir yanında barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ettiğini söyledi.

“BU TOPRAKLARDA ASLA GERİLİM, ÇATIŞMA VE HUSUMET GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye olarak, Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın, kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz.

* Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.

“KATAR, TÜRK EKONOMİSİNE YÖNELİK SPEKÜLATİF ATAKLARDA DAİMA BİZLERİN YANINDA OLDU”

Erdoğan, şöyle devam etti:

* Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

* Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye’nin ilk Çinko İzabe Tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 kardeşimiz istihdam imkânına kavuşacaktır.

* Bu ortak girişim dışında Katar’ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

“KATAR’IN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI KENDİ ÜLKEMİZİNKİNDEN AYRI TUTMUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik” vurgusunda bulunarak, “Bugün de toplantımızın 7'ncisini aziz kardeşim Emiri Şeyh Temim'in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim’in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Bu ziyaretleri vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının Türk askerlerine yönelik teveccühüne de yakından şahit olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki millî, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla gayretlerinizle disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim.

* Türkiye Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerlerini büyük bir sevgiyle bağırlarına basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani olmak üzere tüm Katarlılara şükranlarını sundu.