Erdoğan Putin ile görüşmesinin detaylarını paylaştı, Rusya’dan dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Karadeniz kıyısındaki Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İki lider birçok konuyu masaya yatırırken, Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaları Rus uzman Ruslan Pukhov, Bloomberg'e yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya temasları sonrasında yaptığı açıklamalar uluslararası basının gündemine meşgul etmeye devam ediyor… Erdoğan’ın, ABD yaptırımlarını bertaraf ederek Türkiye ile Rusya arasındaki savunma iş birliğinin artırılabileceğinin sinyalini vermesi ABD medyasında büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan’ın bu konudaki yorumlarının Türkiye’nin NATO müttefiklerini endişelendirdiğini aktaran Bloomberg, bu ülkelerin Ankara’nın Rusya’dan S-400 satın almasının hali hazırda gerginlik yarattığını hatırlattı.

“BATI’DAN İMTİYAZ İSTİYOR”

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Rus savunma uzmanı Ruslan Pukhov ise iki liderin birbirine yaklaştığını dile getirdi.

Pukhov sözlerine, “Silah anlaşması ve savunma sanayi iş birliği ile ilgili çok fazla konu var. Fakat Erdoğan, bütün bu ön anlaşmaları abartıyor ve olduklarından çok daha büyükmüş gibi gösteriyor. Türkiye içinde bir oyun oynuyor ve aynı zamanda Batı’nın imtiyaz sağlaması için şantaj yapıyor” diye devam etti.

AYNI İSİM GEÇEN YIL TÜRKİYE’Yİ ÖVMÜŞTÜ

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaş sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

Pukhov, “Jeopolitik sonuçlar sadece Ermenistan için değil, Rusya için de felaket. Moskova’nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bir şekilde azalırken, başarılı ve hırslı bir Türkiye’nin prestiji, tam tersine inanılmaz derecede arttı” demişti.

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