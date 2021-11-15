Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilmişti: İsrail’in talebine Türkiye’den onay

Geçen hafta Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, İsrailli diplomat Rina Djerassi'nin gözaltına alınan çifti ziyaret etmesine izin verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli çift Natali ve Mordy Oknin ile ilgili İsrail’den yeni bir adım geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamada, Türkiye’deki İsrail konsolosluğundan bir temsilcinin, geçtiğimiz hafta İstanbul’da casusluk şüphesiyle tutuklanan İsrailli çifti ziyaret edeceğini söyledi.

‘YOĞUN DİPLOMASİ SÜRÜYOR’

İsrail Dışişleri Bakanlığı, “son günlerde yoğun diplomatik çabaların” ardından ziyaretin Türkiye’den onay aldığını belirtti. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Natalie ve Mordi Oknin, İstanbul’daki bir mahkeme tarafından “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Haaretz gazetesi, Türk yetkililerin, İsrail vatandaşlarının serbest bırakılmaları karşılığında herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın konsolosluk bölümünün başkanı Rina Djerassi’yi de İstanbul’a göndermeye karar verdiğini söyledi. İsrail medyası, Djerassi’nin planlanan Türkiye ziyareti ile ilgili olarak “Türk makamlarıyla anlaşarak durumu çözme girişimi” yorumunda bulundu.

Konuyu ele alan ilk İsrailli yetkili olan Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, çiftin ailesiyle temas halinde olduğunu belirtirken, çiftin İsrail için casusluk yaptığı iddialarını reddetti.

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