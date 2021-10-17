Erdoğan’ın F-16 açıklamaları gündem oldu: Onay almaları zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söylediği açıklamaları dünyada da gündem oldu. Reuters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasını hatırlatarak, 'Türkiye'nin ABD Kongresi'nden onay alması zor olacak' yorumu yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin F-35’ler için yaptığı ödemenin karşılığında F-16’lar vermeyi teklif ettiğini söylemişti. Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak Angola ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan “Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” dedi.

Reuters haber ajansı, bu ayın başlarında, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak için başvurduğunu açıklamıştı.

Ankara yönetimi, ABD’den Lockheed Martin Corp tarafından yapılan 100’den fazla F-35 jeti sipariş etmişti, ancak ABD, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın aldıktan sonra 2019 yılında Türkiye’yi F-35 programından çıkardığını açıklamıştı.

‘EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KARGAŞA YAŞANDI’

Konuyla ilgili bir analiz yayınlayan Reuters “NATO müttefikleri arasındaki on yıllardır devam eden ortaklık, Suriye politikasındaki anlaşmazlıklar, Ankara’nın Moskova ile son yıllarda daha da sıkılaşan bağları, Doğu Akdeniz’deki durum, ABD’nin devlete ait bir Türk bankasına yönelik suçlamaları ve Türkiye'deki hak ve özgürlüklerdeki erozyon nedeniyle son 5 yılda eşi benzeri görülmemiş bir kargaşa yaşadı” ifadelerinde bulundu.

Reuters tarafından bugün yayımlanan yazıda, Ankara’nın Moskova’dan S-400 satın almasının ABD’nin yaptırımlarını tetiklediği hatırlatılırken, “Ancak Erdoğan, Ankara’nın hâlâ Rusya’dan ikinci bir S-400 partisi satın alma niyetinde olduğunu belirtti; bu, Washington’la arasındaki çatlağı derinleştirebilecek bir hamle…” yorumunda bulunuldu.

‘ONAY ALMASI ZOR OLACAK’

Ajans, “Jetlere yönelik talebin, Türkiye’ye yönelik duyarlılığın son yıllarda derinden soğuduğu ABD Kongresi’nden onay alması muhtemelen zor olacak. ABD Kongresi’nde Biden yönetimini Ankara’ya öncelikle Rus silahları satın alması ve insan hakları sicili konusunda daha fazla baskı yapmaya zorlamak için iki partinin desteği var” değerlendirmesine yer verdi.

Ankara yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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