Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaştılar: Biri var diğeri yok

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın önderliğinde düzenlenen bugün ve yarın gerçekleşecek Demokrasi Zirvesi ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını yayınlayarak yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyunu ikiye bölen “Demokrasi Zirvesi” bugün başlıyor… ABD Başkanı Joe Biden önderliğinde gerçekleşecek etkinlik daha başlamadan birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Çin ve Rusya’ya karşı hazırlandığı tahmin edilen Demokrasi Zirvesi’ne ABD’nin müttefikleri Mısır ve Türkiye gibi ülkeler katılmazken, demokrasinin düşüşte olduğu Brezilya, Kolombiya ve Irak gibi ülkelerin yer alması yeni bir tartışmayı da başlattı.

Türkiye’nin katılmayacağı zirve hakkında, “Biden’ın ABD Dış Politikası ile ilgili büyük fikirleri” başlığını kullanan gazete, “Bu etkinlik otokrasileri birbirine yakınlaştıracak mı” sorusunu da sordu.

111 ülkenin devlet başkanı ve liderinin katılacağı etkinlikle ilgili, Avrupalı uzmanlar ve eleştirmenlerin, “Polonya davet edildi fakat Macaristan neden davet edilmedi bu durumda? Benzer bir şekilde Brezilya lideri Jair Bolsonaro da davetliler arasında ama Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan yer almıyor” yorumunu yaptığını da hatırlatan Financial Times’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, “Biz bu zirvenin harekete geçirmesini hedefliyoruz. Demokrasiyi öne çıkarırken, demokrasisi zayıf olanları eleştirmek amacımız” ifadesini kullandı.

Zirvede internet özgürlüğü, insan haklarına destek ve kara para aklamayla mücadele gibi konuların masaya yatırılacağı belirtildi.

Öte yandan Financial Times, G20 Zirvesi’nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Gazete, “Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne Brezilya lideri Bolsonaro katılıyor ama G20 Zirvesi’nde birlikte görüntülenen Erdoğan katılmıyor” yorumunu yaptı.

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