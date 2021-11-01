Erdoğan’ın İklim Konferansı’na neden katılmadığı ortaya çıktı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki Türk yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne neden katılmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Zirvesi sonrasında İskoçya’nın popüler kenti Glasgow’da katılması beklenen İklim Zirvesi’ne neden katılmadığının detayları ortaya çıktı.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini açıklamayan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planlanan görüşmelerinde protokol sorunu ortaya çıktığını söyledi. Ajansa konuşan bir diğer Türk yetkili ise Birleşik Krallık yetkililerinin Türkiye’nin protokol ve güvenlik talebini karşılayamadığını dile getirdi. Üst düzey yetkili, “Cumhurbaşkanı güvenlik için araç sayıları talebi ve diğer güvenlikle ilgili taleplerimiz tamamen karşılanmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Glasgow’da görüşmesi beklenirken iki isim dün Roma’da bir araya gelmişti.

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