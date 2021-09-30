Erdoğan’ın Putin’in antikor seviyesini düşük bulması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi kentinde Vladimir Putin ile bir araya geldi. Birçok konuyu masaya yatıran iki lider, daha sonra kameralar önünde corona virüsü ile ilgili konuşurken Erdoğan'ın Putin'in antikor seviyesini düşük bulması gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde S-400 dolayısıyla Washington ile gerilim yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Rusya temasları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusunun gündeme geldiği belirtilirken Erdoğan ve Putin’in görüşme sonrasında Rus ajansları tarafından çekilen videosu gündem oldu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan ve Putin corona virüsü ile ilgili konuştu. Bir süre önce yakın kurmaylarında corona virüsü çıktığı için kendini tecrit altına alan ve Erdoğan’la görüşerek bu kısıtlamayı sona erdiren Putin, antikor sayısının 15-16 olduğunu söyledi.

Bu bilgi üzerine ise Erdoğan, “Benimki binin üzerinde” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu yanıtı üzerine Putin de antikor seviyesini ölçmenin farklı sistemleri ve türleri olduğunu söyleyerek, doktorların kendisinin antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediğini aktardı. Putin açıklamasında, “Benim antikorum yüksek. Virüsü kapan kişi ile bütün gün beraber olmamıza rağmen hasta olmadım” dedi. Putin, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3’üncü doz corona virüsü aşısını Rus yapımı Sputnik V olarak yaptırmasını tavsiye etti.

Erdoğan ise üçüncü doz aşıyı BioNTech olarak yaptırdığını söyledi.

“ERDOĞAN SADECE GÜLDÜ”

Uluslararası haber ajansları ise bu diyaloğa geniş yer ayırdı. Fransız haber ajansı AFP, iki isim arasındaki diyaloğu, “Putin, Erdoğan’a Sputnik aşısı yaptırmasını söyledi” başlığıyla verirken, “Putin, ‘bir sonrakinde Sputnik V aşısı olun o zaman’ dedi. Fakat Erdoğan bir yanıt vermedi ve sadece güldü” ifadesine yer verdi.

Öte yandan AFP, Rusya’da vaka sayılarının da son dönemde arttığına dikkat çekti. AFP, dün ülkede 857 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğünü ve ölüm sayısının son 2 gündür arttığını hatırlattı.

Öte yandan ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, “Erdoğan, Putin’den daha çok antikoru olduğu için övündü” başlığını kullandı. Bloomberg, Erdoğan’ın Putin’in Sputnik V aşısı olun çağrısını kabul etmediğini de aktardı.

ABD merkezli medya kuruluşu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ağustos ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı. Bloomberg, “Türkiye, Sputnik V aşısını Nisan ayında kullanım için onayladı. Aşı çok az kullanıldı fakat Ağustos ayında Sağlık Bakanı Koca, Rusya’nın yeterli sayıda aşı göndermediğini söyledi” yorumunu yaptı.

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