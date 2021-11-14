Erdoğan’ın sözleri ardından “Yunanistan’ın silahlı kuvvetleri alarma geçti” iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci sorunu ile ilgili olarak "Eğer kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem" açıklamasının ardından uluslararası kamuoyunda çıkan 'Yunan silahlı kuvvetleri alarma geçti' haberleriyle ilgili açıklama geldi. Hükümete yakın kaynaklar, ordudaki hareketliliği yalanladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki mülteci sorunu ile ilgili olarak “Eğer kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem” açıklamasının ardından Yunan medyası, silahlı kuvvetlerin alarma geçtiğini yazmıştı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, özellikle, ülkenin kara ve deniz sınırlarının gözetiminin artırılmasına ve artan yasadışı göç akışlarıyla ilgili olayların sınır birimlerinde ihtiyati tedbirlerin alınmasına karar verildiği aktarılmıştı.

HÜKÜMET KAYNAKLARI İDDİALARI YALANLADI

Erdoğan’ın ‘Washington’un yanlış komşu seçtiğini söylemesi’ de Yunan medyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Bugün, “Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Yunanistan’da ordu alarma geçti” yönündeki haberlere hükümet kaynaklarından açıklama geldi. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye açıklama yapan hükümet kaynakları, “Yunanistan güçlerinin Türkiye’den gelen göç akışında ani bir artış korkusuyla yüksek alarma geçtiğine dair basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesinde bulundu.

‘OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY YOK’

Hükümet kaynakları Kathimerini’ye, durumun kötüleşmesi konusunda bir sorun beklemediklerini söylerken, “Her zamanki gibi hazırız. Olağanüstü bir şey yok” dedi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı (GEETHA) başkanı Orgeneral Konstantinos Floros tarafından Cuma günü yapılan askeri liderlik toplantısında Türkiye ile ilişkilerin değil, “güncel meseleleri” ele aldığını açıkladı.

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