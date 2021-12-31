Eric Zemmour: “Ebedi Fransa” için oy istedi

Fransa'da son dönemde ismi öne çıkan cumhurbaşkanlığı aday Eric Zemmour, seçmene seslenerek oy toplamaya çalıştı. Zemmour, "Ebedi Fransa" ideali için seçim yarışına girdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Televizyon yorumculuğundan siyasete atılan ve aşırı sağcı ve göçmen karşıtı düşünceleriyle tartışma yaratan Eric Zemmour, açıklamalarda bulundu.

Seçmenin oyu için Twitter’dan açıklamalarda bulunan Zemmour, iki yıl önce İslam’a hakaret ettiği için ölüm tehdidi alan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mila ile yaşanan diyalog ardından seçim yarışına girme sebebini söyledi.

Mila, Twitter üzerinden Zemmour’a oy vermeyeceğini fakat korktuğunu ve ‘hayatta kalmak’ için radikal siyasetin izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu mesaj üzerine 63 yaşındaki Zemmour, “Fikir ayrılığımız birlikte Fransa’da huzur içinde yaşama isteğimizin yanında hiçbir şey. Benim vizyonum siyasi hesaplamaların ürünü değil. Benim siyasi ailem ebedi Fransa” dedi.

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