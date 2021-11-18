Ermenistan, Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine tekrar ateş açtığını duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.10'dan itibaren Şemşeddin ilinin Çınarlı köyündeki mevzilerde bulunan Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinin Kohanebi köyü yakınlarındaki Azerbaycan ordusunun mevzilerine nedensiz bir şekilde ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan askerlerinin açılan ateşe karşı misillemede bulunduğu, karşı tarafın susturulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanın olmadığı kaydedildi.

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