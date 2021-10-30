Esad rejiminden İdlib’e 10 hava saldırısı

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Qah kasabasını 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib’in kuzeyinde ve Türkiye sınırına yakın Qah kasabasına 10 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede bulunan eski bir karargah saldırıda yerle bir oldu.

Hava saldırılarında can kaybı yaşanmazken, öğrencilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

Qah bölgesinde, savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplar da bulunuyor. Kasaba civarında 100 binden fazla yerinden edilen sivil yaşıyor.