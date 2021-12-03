Eski Afganistan Cumhurbaşkanı’ndan şaşırtan açıklama: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban yöneticileri ile görüştüğünü ve onları kardeşleri olarak gördüğünü açıkladı. Karzai, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma 'Taliban ile birlikte çalışın' çağrısı yaptı.

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Afganistan’da 2004 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamid Karzai, İngiltere’nin köklü yayın kuruluşlarından BBC’ye röportaj verdi. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından Taliban üyeleriyle yaptığı görüşmelerle gündeme gelen Karzai, Taliban’ı “kardeşleri” olarak nitelendirdi. Karzai, ülkenin yeni yöneticileriyle verimli toplantılar yaptığını ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları tartıştığını söyledi.

Karzai, BBC’ye verdiği özel bir röportajda, Taliban üyelerinin ve tüm Afgan halkının aynı zamanda ailesi olduğunu söyledi. ABD başta olmak üzere uluslararası topluma Taliban’ı destekleme çağrısında bulunan Karzai, Taliban ile birlikte çalışmalılar, bugün hükümet onlar” ifadelerini kullandı.

‘TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GEÇTİ’

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen eski Afganistan Devlet Başkanı, görev süresi boyunca Taliban’ı ‘kardeşlerim’ olarak adlandıracağını söyledi.

Karzai, Afganistan’da ülke vatandaşları için kabul edilebilir olması gereken kapsayıcı bir hükümet kurmak için siyasi bir sürecin gerekliliğine vurgu yaptı. Karzai, “Burası bizim ülkemiz… hadi birlikte inşa edelim; birlikte çalışalım… Onlarla (Taliban) görüşmelerim oldu, birçok konuda çok iyi geçti.” dedi.

Eski Afganistan Devlet Başkanı’na kızların ve kadınların ne zaman eğitime ve işe geri dönebilecekleri sorulduğunda. Aynı konuyu Taliban ile de konuştuğunu ve yeni yöneticilerle kızların eğitim kurumlarına geri dönmeleri konusunda anlaştıklarını söyledi. Karzai, Taliban yönetimi altında evde mahsur kalan genç kızlara seslenerek, “Dışarı çıkın, çalışın ve cesur olun. Biz sizin okumanızı sağlayacağız ve bu çok yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.

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