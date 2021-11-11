Eski Başkan Yardımcısı Gaoli’yi cinsel tacizle suçlamıştı… Ünlü tenisçi Peng Shuai ortadan kayboldu

Çin'de eski Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia eden tenisçi Peng Shuai, sosyal medyadaki paylaşımları silindikten sonra ortadan kayboldu.

Sozcu.com.tr

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Çin’de Komünist Parti’nin üst düzey yetkilisinin bir tenisçiyle yaşadığı gizli ilişkinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapan 35 yaşındaki Peng Shuai, siyasi bir isimle yıllar süren ilişkisi olduğunu öne sürdü. Shuai, bu ismin eski Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli olduğunu söyledi.

75 yaşındaki Gaoli’nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığı yönündeki iddialarını da sıralayan Shuai’nin paylaşımı kısa süre sonra Weibo’dan kaldırıldı. Daily Mail’in haberine göre Shuai söz konusu paylaşımların ardından ortadan kayboldu.

Sosyal medyada Shuai’den haber alınamadığı belirtilirken, tenisçinin akıbeti merak ediliyor.

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