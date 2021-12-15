Eski Ukraynalı boksör: Rus işgaline karşı savaşa hazırım

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, tüm Ukrayna halkının Rus işgaline hazırlandığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair iddialar bölgede tansiyonu yükseltirken, Alman Bild gazetesi için bir yazı kaleme alan Kliçko, Rusya'nın olası işgali için hazırlık yaptığını ve “ana vatan için savaşmaya hazır olduğunu” yazdı.

Uluslararası topluma Ukrayna'ya askeri destek verme çağrısı yapan 50 yaşındaki Kliçko, Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmeden önce de uluslararası gözlemcilerin ilhakın imkansız olduğuna inandığını ama yanıldığını belirtti.

Eski boksör yeni siyasetçi, tüm Ukrayna halkının Rus işgaline hazırlandığını, kendisinin de Kiev için bir sivil koruma planı hazırladığını ifade etti. Yedek askerleri eğitme çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Kliçko, “Bir asker olarak ülkemi korumaya ant içmiştim, şimdi de vatanım için savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

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