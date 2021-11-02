Etiyopya’da OHAL ilan edildi

Etiyopya Bakanlar Kurulu, Etiyopya’da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ülkenin Dessie ve Kombolcha kentlerini ele geçirdiklerini ve başkent Addis Ababa'ya ilerlemeyi planladıklarını duyurmasının ardından Etiyopya genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

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Etiyopya'da Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ülkede neden olduğu gerilim artarak devam ediyor.

Etiyopya Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TPLF güçlerinin ülkenin Amhara bölgesinde yer alan stratejik Dessie ve Kombolcha kentlerini ele geçirdiklerini ve bulundukları bölgenin 380 kilometre güneyinde yer alan başkent Addis Ababa’ya ilerlemeyi planladıklarını duyurmasının ardından Etiyopya genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini kaydedildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların silahlarını kaydettirmelerini ve mahallelerinde toplanmaları gerektiği belirtilerek, evlerde aramaların yürütüldüğü ve sorun çıkaranların ise tutuklandığı aktarıldı.

Yetkililer, “Bölge sakinleri bulundukları yerde toplanıp çevrelerini koruyabilirler. Silahı olan, fakat çevresini korumaya katılamayacak olanların, silahlarını hükümete, yakın akrabalarına veya arkadaşlarına teslim etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiyopya’nın 10 bölgesinden 4’nün hükümetleri ise, vatandaşları TPLF güçlerine karşı savaşmak için seferber olamaya çağırdı.