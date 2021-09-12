FBI, 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili 'çok gizli belgeler' 20'inci yıldönümünde halkla paylaşıldı.

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ABD merkezli CNN International’da yer alan habere göre, FBI, 2016 yılına ait ‘gizli belgeleri’ ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla halka açtı.

Paylaşılan ‘gizli belgeler’de 11 Eylül’de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından “ikisine” yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşı hakkında yapılan çalışmaların ayrıntıları yer alıyor.

Belgelerde, Ömer el-Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles’ta öğrenci olan Ömer el-Bayumi’den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler’ arasında yer alıyor.

KONAKLAMA VE FİNANSMAN SAĞLAMAKLA SUÇLANIYOR

El-Bayumi’nin, 11 Eylül’de adı geçen iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağladığı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

11 Eylül ile ilgili açıklanması beklenen farklı dosyalar da bulunuyor. Ancak bunların ne zaman açıklanacağına dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.