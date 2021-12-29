Filistin liderinden İsrail’e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’e 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl sonra İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Abbas ziyareti kapsamında, dün akşam İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Roş Haayin kentindeki evinde bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı belirtildi.

Abbas’a, ziyaretinde İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj eşlik etti. El-Şeyh görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplantıda, siyasi çözüme götürecek siyasi bir ufuk oluşturmanın önemi ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklanan bölgedeki gergin durum ele alındı” dedi.

Abbas ve Gantz, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, barış görüşmeleri kapsamında 2010 yılında İsrail’e düzenlediği son resmi ziyaretinde, dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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