Financial Times seçti: 2021’in en etkili 25 kadını

Financial Times gazetesi, 2021 yılının en etkileyici ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'dan tenis oyuncusu Naomi Osaka'ya sanat, iş, bilim, siyaset ve spor dünyasından bir çok isim yer aldı.

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İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, 2021’in en etkili ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor.

İşte bu yıla damgasını vuran en ilham verici 25 kadın;

25. Gabriela Hears – Chloe markasının Kreatif Direktörü / Moda Tasarımcısı

24. Paula Rego – İngiliz Ressam

23. Scarlett Johansson – Oyuncu

22. Shonda Rhimes – Televizyon yapımcısı, senarist ve yazar

21. Sally Rooney – Yazar

20. Chloe Zhao – Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı

19. Sviatlana Tsikhanouskaya – Belarus Muhalefet Lideri



18. Sotooda Forotan – Aktivist

17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist

16. Liz Cheney – ABD Temsilciler Meclisi Üyesi

15. Agnes Chow – Aktivist

14. Elisa Loncon Antileo – Şili Anayasa Kongresi Başkanı

13. Naomi Osaka – Tenis Oyuncusu

12. Frances Haugen – Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı

11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri

10. Rosalind Brewer – Walgreens Boots Alliance CEO'su

9. Cathie Wood – Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO'su

8. Kate Bingham – Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı

7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi

6. Nancy Pelosi – ABD Temsilciler Meclisi Başkanı

5. Luiza Trajano – İş İnsanı

4. Gita Gopinath – IMF Baş Ekonomisti

3. Mary Barra – General Motors CEO'su

2. Lina Khan – Federal Ticaret Komisyonu Başkanı

1. Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü