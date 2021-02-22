Firari Galip Öztürk, bir çocuk için 24 bin Euro ödemiş

Türkiye’de cinayete azmettirmekten aldığı ömür boyu hapis cezası onaylanınca Batum'a kaçan Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelerden edindiği 10 çocuğu ortaya çıktı.

Öztürk'ün, Rus asıllı 23 yaşındaki eşi Christina Öztürk, kendisinden olan 6 yaşındaki kızı ve taşıyıcı annelerden doğma 10 çocukla pozlar verirken, geniş aile olmayı sevdiklerini söyledi.

İLK EŞTEN 9 ÇOCUĞU VAR

Rus mafyasıyla çatışıp Intourist Otel ve LibertyCasino'yu devreden, ardından Ermenistan'a kaçan Galip Öztürk, bu ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra yeniden Batum'a döndü. Önceki eşinden toplam 9 çocuğu olan Galip Öztürk’ün Gürcistan veya Rusya'dan vatandaşlık almayı planladığı belirtildi.

Bir YouTuber olan yeni eşi Christina Öztürk, ise Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, sadece 6 yaşındaki büyük kızı Victoria'yı kendisinin doğurduğunu Ayrin Fatma, Meryem Fatma, Alice Fatma, Anna Fatma ve Olivia Fatma adlı kızları ile, Mustafa Galip, İsmail Galip, Mehmet Galip, Ahmet Galip ve Lokman Galip isimli erkek çocuklarının taşıyıcı annelerden olduğunu anlattı.

“TEK BAŞIMA YAPAMAM”

Kocasının çok çocuk istediğini, kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını belirten Christina Öztürk, çocuk başına kiralık annelere 24'er bin Euro ödediklerini anlattı. Buna göre, Galip Öztürk'ten alınan spermlerle, Christina'dan alınan yumurta hücreleri döllenip, kiralık annenin rahmine yerleştiriliyor. Gürcistan'da buna yasal bir engel bulunmadığı için, Galip Öztürk'ün kiralık anneleri, başka ülkelerden gelip onun otellerinde kalıyor.

Çocukların, yardımcılar, dadılar eşliğinde kendi yaptığı programa göre büyütüldüğünü söyleyen Christina Öztürk, “Programları ben belirliyorum. Her şey benim kontrolümde. Dadıların hangi çocuğu, neyi, ne zaman, hangi ölçülerde vereceğini anlatıyorum. Onlardan raporlar alıyorum” diye konuştu.

Galip Öztürk'ün bu şekilde 50 çocuk yapıp vatandaşlıklar peşinde koştuğu belirtilirken, “105 tane çocuk hedefi” iddiası ise bir cevap bulabilmiş değil.