Bloomberg: Erdoğan düşen popülaritesini tersine çevirmek için büyükelçi açıklamasını yaptı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ile Batı arasında yaşanan büyükelçi krizini analiz etti. Bobby Ghosh imzasıyla yayımlanan yazıda "Erdoğan düşen popülaritesini tersine çevirmek için büyükelçi açıklamasını yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçiyle ilgili talimatı sonrası Batı ile yaşanan krizi değerlendirdi. Bloomberg, Erdoğan’ın bu kararının ‘Türkiye’yi siyasi ve ekonomik krize sürüklediğini’ öne sürerken, amacının yatırımcıları korkutan iç sorunlardan uzaklaştırmak olduğunu ifade etti.

Medya kuruluşu, “Türkiye ekonomisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevralarından kim koruyabilir?” sorusunu yöneltirken, yaşanan diplomatik krizi “dikkatleri dalgalanan kurdan uzaklaştırmak ve düşen popülaritesini tersine çevirmek için yapılan son girişim” olarak nitelendirdi. Bobby Ghosh imzasıyla yayımlanan yazıda “Müttefikleri ve rakipleri ile ülkedeki yatırımcılar, ileride daha büyük darbelere hazırlıklı olmalı.” ifadeleri kullanıldı.

Krizin çıkış nedeni olan Osman Kavala, Erdoğan’a karşı 2016’daki başarısız darbe girişimine katılmakla suçlanıyor. Kavala suçlamaları reddederken, Erdoğan, Türk iş insanı ve aktivistin George Soros ile iş birliği içinde olduğunu ve ikilinin Türkiye’ye zarar vermeye çalıştığını iddia ediyor.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Açıklamada, “Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” şu ifadeler yer almıştı.

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “büyükelçilerin uyarıldığı” belirtilmişti.

21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

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