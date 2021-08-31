Fotoğraflar da kurtarmadı… Prens Albert aylardır geri dönmeyen Prenses Charlene’nin peşinden gitti: Eli boş dönecek

Monako Prensi Albert ve Prenses Charlene'nin boşanacakları iddiaları bitmek bilmiyor. Prens Albert, aylardır Güney Afrika'dan dönmeyen eşinin yanına gitti. Çiftin beraber çekilmiş fotoğrafları paylaşılsa da, Monako'ya eşi olmadan döneceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Monako Prensi II. Albert ve Prenses Charlene’nin evlilikleri üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Prens Albert’la birlikte son olarak 26 Ocak’ta kamuoyu karşısına çıkan Prenses Charlene, Mart ayında vakıf etkinliği için gittiği Güney Afrika’dan dönmüyor.

Çiftin boşanacakları iddia edilse de, Prenses Charlene’nin sağlık sorunları nedeniyle Monako’ya dönemediği kraliyet kaynakları tarafından açıklanmıştı. Kulağındaki enfeksiyon nedeniyle ciddi bir ameliyat geçiren Prenses Charlene, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla Güney Afrika’da bir araya geldi.

Çiftin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılsa da, söz konusu kareler de spekülasyonları dindirmeye yetmedi. Fransız medyası, Prens Albert’ın evlilik dışı üçüncü çocuğunun ortaya çıkmasıyla çiftin arasındaki bağın tamamen koptuğunu savunuyor.

SARAY YERİNE DAİREDE KALIYORDU



Kraliyet ailesiyle ilgili yaptığı haberlerle bilinen Stéphane Bern, Paris Match dergisi için çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Bern, Prenses Charlene’nin Monako’da olduğu dönemde dahi sarayda kalmayı tercih etmediğini, vaktinin büyük bölümünü Prens Albert’ın kardeşi Prenses Caroline’nin lüks dairesinde geçirdiğini iddia etti.

ÇOCUKLARI ALIP DÖNECEK

Le Figaro gazetesi, Prens Albert’ın ikiz çocuklarını da alarak yeni okul yılının başlayacağı 7 Eylül’den önce Monako’ya dönmeyi planladığını aktardı. Alman Bunte dergisi ise, Prenses Charlene’nin Monako’ya dönme niyeti olmadığını, Johannesburg’da kendisine kalıcı bir ev arayışında olduğunu öne sürdü.

