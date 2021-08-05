Fransa Anayasa Konseyi’nden Covid-19 sağlık kartına onay

Fransa Anayasa Konseyi, corona virüsünün (Covid-19) Delta mutasyonu ve salgının 4. dalgasıyla mücadele kapsamında Covid-19 sağlık kartı yasasını onayladı.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsünün (Covid-19) Delta mutasyonunun yayılmaya devam ettiği ve salgında 4. dalga ile mücadele eden Fransa’da, bazı meslek gruplarının aşılanmasını zorunlu kılan ve Covid-19 sağlık kartı yasasına Fransa Anayasa Konseyi’nden onay geldi.

Fransa’da, günlük aktiviteleri Covid-19 sağlık kartı ile koşullandırmaya ve sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye karar veren Konsey, sağlık kartı yasasını “dengeli” olarak nitelendirdi.

Onaylanan yasa kapsamında 9 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde restoran, bar, kafe, uzun mesafeli toplu taşımada, Covid-19 aşı belgesi, son 48 içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu veya vatandaşların son 6 ay içinde Covid-19’u atlatıp atlatmadığını içeren Covid-19 sağlık kartı zorunlu hale gelecek. Ayrıca 15 Eylül’den itibaren Covid-19 aşı vurulmayan sağlık çalışanlarına ise ceza verilebilecek.

Öte yandan 21 Temmuz’da Covid-19 sağlık kartı, 50’den fazla kişinin bir arada olduğu eğlence ve kültür mekanlarında zorunlu hale gelmişti. Ayrıca tartışmalı Covid-19 sağlık kartı Fransa’da aşı karşıtları tarafından büyük tepki almış, Covid-19 aşıları ve sağlık kartı yasasına karşı ülke genelinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.