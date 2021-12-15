Fransa Cumhurbaşkanı’nın 2 saatlik röportajı tepki çekti: Gücü kötüye kullanıyor

Gelecek yıl Nisan ayında seçimlere hazırlanan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un yarın TF1'de yayınlanacak 2 saatlik röportajı ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemin belki de en çekişmeli seçim yarışına hazırlanan Fransa’da gündem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın yayınlanacak 2 saatlik röportajı…

Daha önce seçimlere katılıp katılmayacağına dair bir açıklama yapmayan Macron’un iki saatlik röportaja çıkacak olması muhalefeti ve seçimlere katılmayı planlayan diğer adayları ayaklandırdı.

Muhafazakar kanatta yer alan Cumhuriyetçi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, RTÜK benzeri bir yapı olan Fransız denetleme kuruluşu CSA’yı adeta topa tuttu… “Fransa nereye gidiyor” isimli özel programın Macron’un gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlık kampanyası kapsamında olduğunu öne süren Pecresse, “Bizim istediği zaman çıkacağı ve saatlerce TV karşısında açıklama yapan bir aday-cumhurbaşkanımız olamaz. Bu benim demokrasi anlayışıma ters. Muhalefete birkaç dakika ayrılırken saatlerce seçim kampanyası yapması yanlış” dedi.

Pecresse, Macron’un görevini kötüye kullandığının da altını çizdi.

“TOPLAM SÜREDEN DÜŞÜLMESİ GEREK”

CSA’ya çağrıda bulunan Pecresse bütün adaylara eşit süre verilmesi gerektiğini söyleyerek, Macron’un yarınki konuşmasının toplam konuşma süresinden düşülmesi gerektiğini dile getirdi. Adaylığı açıklandıktan sonra Macron’un en büyük rakibi olarak lanse edilmeye başlanan ve kulislerde “Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak” yorumlarının yapıldığı Pecresse yapılan anketlerde diğer adayların önüne geçmişti.

TF1’de yayınlanacak röportajın bir kısmı da önceden yayınlandı… Röportajın yayınlanan bölümlerinde Macron, yeniden aday olacağını açıklamazken, ikinci dönem ihtimalini de açık bırakıyor. Röportajda Macron icraatlarını ve görev süresi boyunca yaptıklarını anlatıyor.

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