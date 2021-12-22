Fransa’da 5-11 yaş arası çocuklar aşılanmaya başladı

Fransa bugünden (22 Aralık) itibaren 5-11 yaş arası çocukları Covid-19'a karşı aşılamaya başladı. Sağlık Bakanı Olivier Veran bu yaş grubu çocuklar için randevuların bugünden itibaren açıldığını duyurdu. Veran "Aşılama gecikmeden başlamalı, biz hazırız" dedi.

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Fransa’da daha önce 5-11 yaş grubundaki sağlık açısından korumasız çocukların aşılanmasına başlanmış, etik kurulunun geçen hafta aldığı kararla uygulamanın bu yaş grubundaki bütün çocukları kapsaması önerilmişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Fransa’da yetişkinlerin yüzde 90’ı tam aşılı, 12-17 yaş arası gençlerin ise üçte ikisi Covid-19’a karşı aşılandı. Bakan Veran henüz 12-17 yaş grubu için takviye aşının sunulmayacağını bildirdi.

CORONA SERTİFİKALARI ‘AŞI PASAPORTUNA’ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Euronews’ta yer alan habere göre, Fransa’da 12 yaş üzerindekilerin restoran, kafe, kültür merkezi ve spor-eğlence mekanlarına girişte COVID sertifikası göstermesi gerekiyor. Bu pasaportlar kişilerin tam aşılı, hastalığı yeni geçirmiş ya da son 48 saat içinde Covid-19 test sonucunun negatif gelmiş olduğunu gösteriyor.

Ancak hükümet Omicron varyantı tehlikesine karşı aşılamanın daha da yaygınlaşması amacıyla bu sertifikaları “aşı pasaportu” haline dönüştürmeyi planlıyor. Aşı pasaportları yalnızca tam aşılı kişilerin bu mekanlara girişine imkan verecek. Bu yeni uygulama ile ülkede henüz hiç Covid-19 aşısı yaptırmayan 6 milyon yetişkinin fikrini değiştirmesi amaçlanıyor.

Fransa’da dün açıklanan yeni vaka sayısı 73 bine yaklaştı. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal bütün yeni vakaların yüzde 20’sinin Omicron dalgasına bağlı olduğunu açıkladı.

Attal ayrıca, geçen hafta Başbakan Jean Castex’in aşı pasaportlarına dair açıklamasının ardından ilk doz aşı yaptırmaya gelenlerin sayısının uzun süredir görülmemiş düzeyde arttığını belirtti.

27 Aralık’ta olağanüstü kabine toplantısı düzenleyecek olan hükümetin aşı pasaportu teklifini ocak ayında meclise sunması bekleniyor.

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