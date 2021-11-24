Fransa’da göçmen teknesi battı

Fransa'dan İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizi'nde batması sonucu hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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Fransa’nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkarak Manş Denizi’nde batan göçmen teknesinde can kaybı arttı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu ve en az 26 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama ve kurtarma operasyonun havadan ve denizden sürdürüldüğü aktarıldı.

BALIKÇI İHBARDA BULUNDU

Açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesi açıklarında denizde yaklaşık 15 yüzen beden gördü ve ihbarda bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in de olay yerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bakan Darmanin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bu geçişleri organize eden kaçakçıların suç teşkil eden doğası hakkında hiçbir zaman yeterince şey söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Göçmenler yıllardır İngiltere'ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere'ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere’ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.

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