Fransa’da lüks mücevher mağazasını soydular

Fransa'nın başkenti Paris'te Ritz Hotel'in yakınlarındaki Place Vendome'daki lüks mücevher mağazasında silahlı saldırganlar soygun yaptı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris bugün gerilim dolu bir olayla sarsıldı…

Paris’in en lüks ve popüler bölgelerinden Place Vendome yakınlarındaki lüks bir mağazayı bir grup silahlı saldırgan bastı. Fransız polisi lüks marka Bulgari’nin mağazasının önüne kordon çekerken hangi mağazada soygun gerçekleştiğini açıklamadı. Bulgari’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Görgü tanıkları iki saldırganın olay yerinden kaçtığını söylerken Paris medyası hırsızlar için insan avı başlatıldığını duyurdu.

Paris’te son dönemde bu tür saldırı olaylarının yaşanması ülke gündemine oturdu. Temmuz ayında Champs-Eylsees yakınlarındaki Chaumet mağazası soyulmuş ve 2 milyon euro değerindeki eşya çalınmıştı. Polis daha sonra saldırganları ve çalıntı eşyaları ele geçirirken aynı ay Dinh Van mücevher mağazası da soyguncuların hedefine gelmişti.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Fransa’da şiddet ve güvenlik konularının adaylar arasında gündem olması bekleniyor.



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