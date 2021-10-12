Fransa’da raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı

Fransa’ raylarda dinlenen 3 göçmen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'nın güneybatısında Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Biarritz kasabasında raylarda dinlenen 4 göçmene tren çarptı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 göçmenin hayatını kaybettiği, birinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Ciboure Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, kazanın meydana geldiği bölgenin göçmenlerin geçiş noktası olduğunu belirterek, kaza sırasında göçmenlerin raylarda uzandığını söyledi.

Kazanın ardından tren hattındaki seferlerin bir süre askıya alındığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, göçmenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

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