Fransa ve İtalya’da vaka sayılarında rekor

Avrupa'da corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa’da Covid-19 virüs salgınında son 24 saatte 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayısına ulaşıldı. İtalya'da da son 24 saatte 98 bin 30 corona vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

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Fransa’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 208 bin 99 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Bu sayı salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 534 bin 357’e ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123 bin 372’e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 469’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 856 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

“1 MİLYON ENFEKTE FRANSIZ BULUNUYOR”

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, Omicron ve Delta'yı düşman olarak tanımlayarak 5'inci dalganın “dev bir dalga” olduğunu söyledi.

Bakan Veran “Bu, her saniyenin 2 Fransız vatandaşına pozitif teşhis konduğu anlamına geliyor. Böyle bir durum hiç yaşamadık. Tahmin edersem kesinlikle 1 milyon enfekte Fransız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Veran, Fransa’daki hastanelerin durumunun “endişe verici” olduğunu söyledi.

İTALYA’DA VAKA SAYISI KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

İtalya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 98 bin 30 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 854 bin 428’e ulaştı. Aktif vaka sayısı 674 bin 865’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 185’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 148 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 91’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 42 bin 472’ye ulaştı. İtalya’da nüfusun yüzde 75’i corona virüsüne kaşı tamamen aşılandı.

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