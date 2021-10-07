Fransa’da seçim yarışı kızışıyor: Zemmour, Le Pen’i geride bıraktı

Fransa'da 2022 seçimleri için aday olması beklenen isimlerden gazeteci ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour, aşırı sağcı Marine Le Pen'i anketlerde geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da 2022 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken, Emmanuel Macron’un rakibi olması beklenen adaylar arasındaki rekabet kızışıyor.

Henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da uzun süredir anketlerde adı geçen gazeteci ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour, aşırı sağcı Marine Le Pen’i geride bırakmış görünüyor. Le Pen’in partisi Ulusal Cephe’nin yerel seçimlerde yaşadığı hüsranın ardından, 2022 için de desteği yitirmeye başladığı öne sürülüyor.

The Times’ın aktardığı son anketlere göre 63 yaşındaki Zemmour’un ilk turdaki oy oranı yüzde 17-18, Le Pen’in oy oranı ise yüzde 15-16 bandında gösteriliyor. 2022 seçimlerinin bir önceki seçimde olduğu gibi Macron ve Le Pen arasında geçmesi beklenirken, son anketler Ulusal Cephe liderine uyarı niteliği taşıyor.

MACRON’UN OYU YÜZDE 24-27 BANDINDA



Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2022 seçimlerinde ilk turda yüzde 24-27 bandında oy alması öngörülüyor. Bu da mevcut tahminlere göre, ilk turdan iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimlerinde Macron’un Zemmour’u yüzde 55’e 45’e oyla mağlup etmesi demek.

Zemmour anketlerde önde gösterilse de, Macron ve ekibi başta olmak üzere pek çok kesim yeni yıldan itibaren başlayacak seçim kampanyalarıyla beraber Zemmour’a olan medya odaklı desteğin düşeceğini düşünüyor.

2017 yılındaki seçimlerde Emmanuel Macron, ikinci turda Marine Le Pen’e karşı yüzde 66’ya yüzde 34 üstünlük kurarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.