Fransa’da son 24 saatte 25 binden fazla vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 178 bin 632'e ulaştığı bildirildi.

SOZCU.COM.TR

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Fransa’da corona virüsü virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 829 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 178 bin 632’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte hastanede 56 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 480'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 331’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 974 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 75 milyon 400 bin 91 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 43 milyon 289 bin 211’ine tek doz aşı yapıldı.