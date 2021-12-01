Fransa’dan Türkleri de ilgilendiren karar

Fransız hükümeti, Omicron varyantıyla birlikte önlemlerini sıkılaştırırken, Avrupa Birliği dışından gelen yolcu ve turistlerle ilgili yeni önlemler alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Covid-19 önlemleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Attal, “Fransa’ya Avrupa Birliği dışından gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın negatif Covid-19 testi sunmaları gerekecektir” dedi. Hükümet sözcüsü bu kararın Omicron varyantıyla birlikte yeni vakaların artmasını engellemek amacıyla alındığının da altını çizdi.

Attal açıklamasında, “Avrupa Birliği genelinde ortak bir seyahat kısıtlamasının bu haftanın sonuna kadar uygulanması bekleniyor” dedi.