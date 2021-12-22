Fransız bakandan Covid-19 uyarısı: Günlük 100 bin vakaya çıkabilir

Fransa Sağlık Bakanı Veran, yeni corona virüsü salgını dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran açıklamalarda bulundu… BFM TV’ye konuşan Veran, Omicron varyantının Ocak ayıanın başında baskın virüs olabileceğini söyledi.

Veran, ülkenin beşinci Covid-19 dalgasının içinde olduğunu ve günlük 70.000 seviyesinde olan vaka sayısının Ocak ayının başında 100.000’lere çıkabileceğini aktardı.

Veran, henüz gündemde bir kısıtlama ve yasak olmadığının altını çizerken, olası yasakların uygulanma ihtimalinin de halen mümkün olduğunu fakat aşılama oranının artmasıyla buna gerek kalmayacağını dile getirdi.

Fransa’da son 24 saat verilerine göre 210 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirirken, ülkede 72.832 insanda corona virüsü tespit edildi.

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