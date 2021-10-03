Fransız iş insanı Bernard Tapie yaşamını yitirdi
Fransız iş insanı Bernard Tapie'nin 78 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Fransız iş insanı ve Olympique de Marseille’in eski başkanlarından Bernard Tapie’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Olympique de Marseille’in 1993 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı dönemde takımın başkanı olan Tapie’nin bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Marsilya takımını 1986-1994 yılları arasında yöneten Tapie’nin aynı zamanda Adidas’ta da hisseleri vardı.
Tapie bir dönem şike iddiasıyla hapis cezası almıştı.