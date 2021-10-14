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Fransız sağcı adaydan garip seçim vaadi

Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde aşırı sağcıların aday adaylarından Marine Le Pen vaatlerini açıkladı.

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Fransız sağcı adaydan garip seçim vaadi

RTL Radio isimli radyo istasyonuna konuşan Marine Le Pen, gelecek yıl seçilmesi durumunda Fransa’daki rüzgar türbinlerini indireceğini ve yenilenebilir enerjiye sağlanan yardımları sonlandıracağını söyledi.

Gelecek yılın Nisan ayında seçime gidecek Fransa’da henüz aşırı sağın tek adayı olan Le Pen, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen aşırı sağcı figür Eric Zemmour’un da adaylığını koyması durumunda zor durumda kalacak.

Le Pen, “Güneş ve rüzgar enerjileri yenilenebilir enerji değil. Eğer ben cumhurbaşkanı olursam bunların inşasını durdururum. Her yıl 6 ile 7 milyar euro yenilenebilir enerji için vergi mükelleflerinden para çıkıyor. Le Pen, nükleer endüstriyi destekleyeceğini de dile getirerek, “Fransa’daki nükleer tesisleri yenileyerek daha küçük modüler reaktörler inşa edilmesini destekleyeceğim” ifadesini kullandı.

Enerjisinin yüzde 75’ini nükleer santrallerden alan Fransa, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı konusunda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmış durumda.
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