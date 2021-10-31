G-20 başladı: Erdoğan ve Biden görüşmesi bugün

İtalya'nın başkenti Roma, dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderlerini iki yıl sonra yeniden bir araya getirdi. Dün başlayan zirvede G20 liderleri, 2022 yılı ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması taahhüdünde bulunurken, iklim krizi ile ilgili de net adımlar atacaklarını vurguladı. Ayrıca gözlerin çevrildiği Roma'da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek. İkili görüşmelerde Osman Kavala krizinin yanı sıra, F-16 meselesinin de ele alınması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Pandemi nedeniyle iki yıllık aranın ardından yüz yüze gerçekleşecek olan G-20 zirvesinin bu yılki sloganı ‘İnsanlar, gezegen ve refah' olarak belirlendi. Zirvenin en önemli konu başlıkları ise iklim değişikliği ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik krizden çıkış ve aşı adaletsizliğinin aşılması olarak öne çıkıyor. Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede yaşanan kriz de zirvede ele alınacak konulardan.

TAAHHÜDLER VERİLDİ, TASLAK HAZIRLANDI

Dün başlayan zirvede G20 liderleri, yoksul ülkelere tanınan borç ertelemesinin uzatılması çağrılarına genel anlamda destek verirken, 2022 yılı ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması taahhüdünde de bulundu. Reuters haber ajansında yer alan habere göre, iklim kriziyle mücadele için hazırlanan taslak bildiri, büyük ülkelerin yönetimlerinin, birçok çevreci aktivist ve uzmanın dile getirdiği düzeyde radikal adımlar atmayacağını gösteriyor.

Zirvenin ilk gününün en öne çıkan gelişmelerinden biri, çok uluslu şirketlerin az vergi ödedikleri ya da hiç vergi ödemedikleri ülkelerde yüksek miktarda kar elde etmesinin önüne geçmeyi amaçlayan asgari kurumlar vergisi anlaşmasının onaylanması oldu.

ABD Başkanı Biden, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sadece bir vergi anlaşmasının ötesinde, küresel ekonomimizi yeniden şekillendiren ve halkımıza hizmet sunan diplomasi” diye yazdı.

ERDOĞAN VE BIDEN BUGÜN GÖRÜŞECEK

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Yaşanan büyükelçi krizinin ardından ilk kez bir araya gelecek olan iki liderin, Osman Kavala krizi yanı sıra, Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 konularını da ele alması bekleniyor.

‘ERDOĞAN TUTUMUNDA ISRAR ETSEYDİ GÖRÜŞME OLMAZDI’

Üst düzey yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan tutumunda ısrar edip büyükelçileri sınır dışı etseydi toplantıyı yapacağımızı bile düşünmüyordum” ifadelerinde bulundu. İsmini açıklamayan yetkili ‘Kesinlikle Başkan, ileriye dönük bu tür krizlerden kaçınmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini belirtecektir.’ dedi.

Öte yandan, bugün COP26 iklim değişikliği zirvesi İskoçya’nın Glasgow kentinde başlıyor. Yaklaşık 200 ülkeden delegeler, 2030 yılına kadar emisyonları nasıl azaltacaklarını ve gezegene nasıl yardım edeceklerini duyurmak için orada olacaklar. Birinci gün, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan iklim raporunun inceleneceği açıklandı.

WMO’nun iklim bilimciler tarafından hazırlanan geçici raporu, bu yıl şimdiye kadarki küresel sıcaklıkları önceki yıllarla karşılaştıracak. Sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarının gittikçe arttığını vurgulanan raporda, hükümetler de acil toplu eyleme çağrılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen COP26 zirvesi de geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Bu yıl liderlerin çoğunun Roma’daki G-20 zirvesinden Glasgow’a geçmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan G-20'de peş peşe görüşmeler

İlginizi Çekebilir İklim Zirvesi öncesi üst düzey önlem