G7 Dışişleri Bakanları’ndan Rusya’ya yaptırım tehdidi

G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavırları karşısında, Rusya'nın "büyük bedeller ödeyeceğini" belirterek, yaptırım tehdidinde bulundu.

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İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen bakanlar, cuma gününden bu yana yapılan görüşmelerin ardından ortak açıklama yayınladı.

Toplantının odağındaki konu olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi görüşen G7 Dışişleri Bakanları, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri birikimini ve saldırgan tavırlarını kınadıklarını belirtti.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) yaptığı ortak açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 7 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmedeki gibi, Rusya’yı gerilimi düşürmeye, diplomatik kanalları izlemeye ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusundaki uluslararası taahhütlerine uymaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Doğu Ukrayna’daki anlaşmazlığı çözmek için, Fransa ve Almanya’nın Minsk Anlaşmaları’nda uygulamayı sağladığı Normandiya Formatı’ndaki çabalarına desteğimizi yeniden teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“AŞIR BEDELLER ÖDEYECEĞİNDEN EMİN OLABİLİR”

G7 Bakanları ortak açıklamasında, sınırları değiştirmek için herhangi bir güç kullanımının uluslararası hukuka göre kesinlikle yasak olduğu ifade ederek, “Rusya, Ukrayna’ya karşı daha fazla askeri saldırının büyük sonuçlar doğuracağından ve buna karşılık olarak ağır bedeller ödeyeceğinden emin olabilir” denildi.

Açıklamada, “Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve herhangi bir egemen devletin kendi geleceğini belirleme hakkına olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Ukrayna’nın temkinli duruşunu takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ÇİN’İN EKONOMİK POLİTİKALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ”

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, toplantıda Çin’in “zorlayıcı ekonomik politikalarının” da görüşüldüğünü ve bundan endişe duyulduğunu aktardı. Truss, “Bu hafta sonu yapılan toplantıda Çin’in zorlayıcı ekonomik politikalarından endişe duyduğumuzu açıkça belirttik. Yapmak istediğimiz şey, benzer düşünen özgürlükçü demokrasilerin yatırım ve ekonomik ticaret erişimlerini inşa etmektir” dedi.

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