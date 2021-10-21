Gizemli hastalık giderek yayılıyor! Kısa sürede 165 çocuk öldü

Dünya coronayla mücadeleyi sürdürürken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden korkutan bir haber geldi. Ülkede bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Giderek yayılan hastalıkla ilgili henüz önlem alınmadığı ve kaynağının da araştırmadığı ifade edildi.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bilinmeyen bir hastalığın giderek yayılması, ülkede çocuk ölümlerine neden oluyor.

KISA SÜREDE 165 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin güneybatısında yayılan ve bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

5 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kwilu eyaletinde yer alan Gungu kasabasında ortaya çıkan hastalığın, 5 yaşına kadar olan çocukları etkilediği belirtilirken, Kwilu Eyaleti Sağlık Baklanı Jean-Pierre Basake yaptığı açıklamada, enfekte olan çocukların bazılarının sıtma benzeri semptomlar gösterdiğini kaydetti.

“HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMİZ…”

Basake, “Sıtmaya benziyor ve hızlı testlerde pozitif çıkıyor, fakat sıtmanın yanı sıra bazı çocuklar ise, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ve anemiye neden olan bir hastalıkla mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMADI

Bakan Basake, Kwilu Sağlık Bakanlığının henüz hastalığın kaynağını araştırmaya ve karşı önlemler geliştirmeye yönelik çalışmalara başlamadığını belirtti.

GÜNDE 4 ÇOCUK ÖLÜYOR

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Mukedi Topluluğu Başkanı Alain Nzamba yaptığı basın açıklamasında, hastalığın Lozo Munene ve Kinzamba köylerinde günlük ortalama 4 çocuğun ölümüne neden olduğunu kaydetti.

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