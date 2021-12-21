Göçmen trajedisinde İngiliz ve Fransız yetkililere ‘taksirle cinayet’ suçlaması

Utopia 56 adlı grup, geçen ay 27 göçmenin öldüğü olayla ilgili olarak sahil güvenlik yetkililerini “istemeden adam öldürmekle ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmemekle” suçladı.

Sozcu.com.tr

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Fransız sivil toplum örgütü Utopia 56, geçen ay Manş Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 27 kişinin öldüğü trajedi nedeniyle İngiliz ve Fransız sahil güvenlik yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa’nın Calais kentinden İngiltere'ye geçmeye çalışan şişme bot, 24 Kasım'da Manş Denizi'nde batmış, olayda aralarında üçü çocuk 27 göçmen hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çoğunun Irak'taki Kürt bölgesinden olduğu belirtilmişti.

Utopia 56 adlı örgüt, İngiliz ve Fransız yetkililerin trajediyi önlemek için gerekeni yapmadığını belirtti. Fransa'da göçmenlere yardım eden grup, sahil güvenlik yetkililerini “taksirle adam öldürmekle ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmemekle” suçladı.

Olaydan sağ kurtulan iki tanık da, bot batmadan önce İngiliz ve Fransız yetkililere yardım çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Utopia 56, olayla ilgili İngiltere'de bir soruşturma yürütülmediğine, Fransa'daki soruşturmadaysa daha çok kaçakçılara odaklanıldığına dikkat çekti. Grup, dava sonucunun gelecekte benzer trajediler yaşanmamasını sağlamasını umduğunu bildirdi.

2021'de 250 binden fazla düzensiz göçmen, Manş Denizi üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye geçti.

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