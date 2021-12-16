Google ve Instagram’a göre en popüler kraliyet çocuğu Prens George

2021 yılında Instagram'da en çok etiketlenen ve Google'da aranan kraliyet çocuğu Prens George oldu. İngiltere tahtının varisi, kardeşi Prenses Charlotte ve kuzeni Archie Harrison'ı geçerek kraliyet ailesinin en çok merak edilen ismi olarak öne çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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693.353 Instagram hashtag’inde yer alıyor ve ayda 200.000’den fazla Google araması çekiyor, bu da onu 2021’in en çok aranan ve Instagram’da etiketlenen kraliyet çocuğu yapıyor.

Prens William ve Kate Middleton’ın sekiz yaşındaki en büyük oğulları, zamanını ailesinin Kensington Sarayı’ndaki dört katlı gösterişli evi ile Norfolk’taki Amner Hall’daki geniş kır evi arasında geçiriyor. Kendisi de bir moda ikonu olan Cambridge Düşesi, Prens George’u Rachel Riley imzalı kırmızı şortlar, Ralph Lauren trikolardan oluşan zarif kıyafetlerle giydiriyor.

İLK ÜÇTE ONLARIN ÇOCUKLARI VAR

Listenin ikinci sırasında ağabeyini izleyen Prenses Charlotte yer alıyor. Prenses, listedeki tüm kraliyet çocuklarına göre beş kat daha fazla Instagram hashtag’i ve aramasıyla en popüler ikinci kraliyet çocuğu oluyor. Charlotte, erkek kardeşi Prens George ile birlikte Londra’daki St Thomas’s Battersea Hazırlık okuluna gidiyor.

Listenin üçüncü sırasında da Prens William ve Kate Middleton’ın en küçük çocukları Prens Louis var. Kraliyet ailesinin en popüler dördüncü çocuğu da Meghan Markle ve Prens Harry’nin iki yaşındaki oğlu Archie Harrison.

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl kraliyet ailesinden ayrılmış ve Kaliforniya’ya yerleşmişlerdi. Ayıca Oprah Winfrey’in programına katılarak kraliyet ile ilgili birbirinden çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı.

İSPANYA TAHTININ VARİSİ DE LİSTEDE



Listenin beşinci sırasında ise Asturias Prensesi Leonor yer alıyor. 16 yaşındaki Prenses Leonor, İspanya tahtının varisi ve babası İspanya Kralı 6. Felipe’den sonra hükümdar olacak kişi. Prenses Leonor, doğumundan bu yana, 17. yüzyıldan beri İspanyol prenslerini ve prenseslerini vaftiz etmek için kullanılan Romanesk bir havzada vaftiz edilmesinden, on üç yaşında bir Prenses olarak halka açık ilk konuşmasına kadar, İspanya Kraliyet geleneklerine bağlı kalarak yaşamını sürdürüyor.

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